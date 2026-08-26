Tragedia en la Ruta 5 Norte: Dos funcionarios municipales mueren tras choque frontal con bus

El accidente dejó dos personas fallecidas y otras dos lesionadas. Personal de emergencia continúa trabajando en el sector, mientras las causas y circunstancias que originaron el fatal siniestro son investigadas por la SIAT de Carabineros.

Un fatal accidente se registró durante la mañana de este miércoles en la Ruta 5 Norte, a la altura de la Cuesta Buenos Aires, en la comuna de La Higuera, luego de que un vehículo particular colisionara frontalmente contra un bus de pasajeros.

El accidente dejó dos personas fallecidas y otras dos lesionadas . Según informó la Municipalidad de La Higuera, las víctimas fatales corresponden a dos funcionarios municipales, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Según consignó Diario El Día, los otros dos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la Clínica RedSalud Elqui.

“Ambos están en observación y en estudio en el servicio de urgencia. Están fuera de estado de gravedad, son pacientes que están estables y no tienen compromiso neurológico”, detalló el director médico del recinto, Víctor Silveira.

Lo que se sabe del accidente en la Ruta 5 Norte

Tras conocerse la emergencia, la alcaldesa de La Higuera se trasladó hasta el lugar para recabar antecedentes y acompañar el procedimiento desarrollado por los equipos de emergencia, mientras el municipio activó las coordinaciones correspondientes para enfrentar la situación.

Personal de emergencia continúa trabajando en el sector, mientras las causas y circunstancias que originaron el fatal siniestro son investigadas por la SIAT de Carabineros.