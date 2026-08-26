Las lluvias seguirán en Santiago: Allison Göhler reveló cuántos milímetros caerían esta semana

Durante CHV Noticias AM, la meteoróloga Allison Göhler explicó que las mayores preocupaciones se concentran en la zona centro-sur, donde se han acumulado importantes cantidades de agua durante los últimos días.

El sistema frontal que afecta a gran parte del país seguirá dejando precipitaciones durante esta semana en Santiago y abarcará las regiones entre Coquimbo y Los Lagos.

Sin embargo, las mayores preocupaciones se concentran en la zona centro-sur, donde se han acumulado importantes cantidades de agua durante los últimos días.

Durante CHV Noticias AM, la meteoróloga Allison Göhler explicó que el escenario posterior al paso del frente mantiene condiciones que podrían favorecer la formación de tornados.

Acumulados de lluvia en el sur

La especialista detalló que varias localidades ya registran elevados montos de precipitaciones acumuladas entre lunes y martes.

Entre ellas destacó a Corral, con 77,8 milímetros; Coihueco, en la Región de Ñuble, con 78,5 milímetros; y Antuco, en la Región del Biobío, donde se han registrado cerca de 123 milímetros.

A ello se suman sectores interiores de la zona centro-sur donde los acumulados han alcanzado incluso los 160 milímetros.

Göhler explicó que uno de los factores que ha llamado la atención es la presencia de una isoterma alta, lo que ha provocado que en sectores cordilleranos donde normalmente cae nieve se hayan registrado precipitaciones líquidas.

“ Hay que tener atención a cómo vayan reaccionando los ríos, los esteros y las quebradas en toda esa zona por la cantidad de agua que ha caído”, advirtió.





¿Qué pasará en Santiago esta semana?

Respecto a la Región Metropolitana, la meteoróloga indicó que las precipitaciones continuarán durante este miércoles y jueves, aunque sin generar mayores complicaciones.

Según explicó, durante la mañana podrían registrarse algunas gotas aisladas, mientras que los chubascos más significativos se concentrarían desde la tarde.

“Hoy día (miércoles) estimamos totales en torno a 10 milímetros y mañana (jueves) podrían ser en torno a 13 milímetros, más o menos lo que muestran los modelos”, comentó.

Asimismo, precisó que la lluvia será intermitente y se presentará principalmente durante la tarde, noche y madrugada.

Fin de semana con posibilidad de precipitaciones

Las condiciones inestables también podrían extenderse hacia el fin de semana. De acuerdo con Göhler, tanto el sábado como el domingo existe probabilidad de precipitaciones en Santiago , aunque serían débiles y de corta duración.

“El sábado podrían caer unas gotitas y el domingo en la tarde también podrían caer”, señaló.

De esta manera, la mayor cantidad de lluvia para Santiago debería concentrarse entre la tarde y noche de este miércoles y la madrugada del jueves, mientras que en el sur del país continuará el monitoreo por los elevados acumulados registrados durante el evento meteorológico.