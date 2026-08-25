25/ 08/ 2026 16:10

Eduardo Sáez adelanta el día de mayor intensidad de precipitaciones en lluviosa semana en Santiago

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, adelantó el tiempo para los próximos días en Santiago, donde para este martes la máxima será de 22°. Sin embargo, a partir del miércoles las temperaturas tendrán un significativo descenso y las máximas apenas llegarán a los 13°. En lo que respecta a la lluvia, Sáez dijo que estará presente en forma de chubascos y lluvia por momentos, aunque la mayor intensidad se registraría entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. En total, hasta el día sábado, deberían acumularse entre 20 y 30 milímetros.