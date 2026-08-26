Caso viral en Carahue involucra a menores de edad: Las denuncias que pesan sobre el hombre

El caso que se hizo conocido primero en redes sociales tiene en el centro a un hombre de 52 años que cuenta con denuncias por violencia intrafamiliar en contra de su expareja. En tanto que el individuo sostiene que “había un tongo que me montaron”.

Gran preocupación ha generado en Carahue, región de La Araucanía, el caso de una eventual vulneración de derechos de un niño en Carahue, tras una denuncia que se viralizó en redes sociales.

Todo inició con un video que difundió una mujer en TikTok, en el que habló del caso de un hombre de 52 años que se había casado y tenido un hijo con una joven de 22 años, relación que habría iniciado cuando ella era menor de edad.





Sujeto cuenta con denuncias por VIF

Según se informó en Contigo en la Mañana, la Fiscalía recibió cuatro denuncias por este caso, por lo que se investigará la situación a fin de determinar si las acusaciones son ciertas.

Además, el hombre cuenta con denuncias previas por violencia intrafamiliar (VIF) de parte de su exesposa, quien entregó su versión en el matinal de Chilevisión.

La mujer relató que, al momento de conocerse, él ya tenía dos hijos. Según su testimonio, los conflictos comenzaron cuando ella tomó conocimiento de esta situación.

“Yo tenía 4 meses de embarazo cuando fue la primera vez que él me golpeó y mis hijos nacieron prematuros”, expuso esta mujer cuya identidad fue protegida.

Asimismo, lo acusó de supuestamente haber ingresado por la cocina en una ocasión y presuntamente dejar el gas abierto con la intención de provocar una explosión “para que la casa estallara cuando yo prendiera la luz”.

A esto se suman acusaciones por supuestas amenazas de muerte en su contra, mientras que las denuncias también darían cuenta de presuntos abusos en contra de sus hijas.

Acusado niega imputaciones

El hombre habría recuperado su libertad por buena conducta en Osorno y posteriormente se habría trasladado a vivir a Carahue. Sin embargo, el acusado niega todas las imputaciones.

“ Había un tongo que me montaron ahí; yo nunca he tenido una relación con mi suegra en primer lugar y, si la tuviera, sería bastante asqueroso, yo creo, porque yo soy casado con la hija, no con ella, entonces no sé en qué cabecita cabe”, aseguró.

Lo anterior, en relación a que la mencionada tiktoker relató un supuesto vínculo previo entre el hombre y la mamá de su actual pareja, y episodios que habría visto en redes sociales, como “harto consumo de alcohol; de repente, estas dinámicas como insinuadoras, un poquito entre la mamá y la hija”.

Ante lo expuesto en redes sociales, la Fiscalía Local de Carahue anunció que abrió una investigación para establecer presuntas responsabilidades de los involucrados.