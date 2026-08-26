Anuncian las 2 películas que representarán a Chile en los premios Oscar y Goya: Revisa fecha de estreno

Las cintas de Manuela Marteli y Juan Pablo Sallato elegidas por la Academia de Cine de Chile emprenden ahora su recorrido internacional hacia los grandes premios de la industria.

La Academia de Cine de Chile anunció este miércoles las películas que representarán a Chile en las próximas ediciones de los premios Oscar y Goya, iniciando así la carrera por una nominación en ambos certámenes.

Los largometrajes elegidos son El Deshielo, dirigida por Manuela Martelli, que representará a Chile en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar,

En tanto, la segunda cinta seleccionada fue Hangar Rojo, dirigida por Juan Pablo Sallato, y que representará al país en los Premios Goya.

Ambas tuvieron sus estrenos mundiales en importantes festivales internacionales: El Deshielo fue seleccionada en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, mientras que Hangar Rojo tuvo su estreno en la Berlinale.

Oscar: El Deshielo de Manuela Martelli

El Deshielo está ambientada en el Chile de 1992 y sigue a Inés, una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a Hanna, una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores.

La desaparición de Hanna altera la vida cotidiana del hotel y lleva a Inés a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean, en una cinta donde Martelli vuelve a explorar las marcas de la historia reciente chilena.

En esta ocasión, la directora sitúa el relato en los primeros años de la transición y utiliza la mirada de una niña para aproximarse a una sociedad que intenta dejar atrás un pasado todavía presente.

El elenco está integrado por Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Domagala, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, y otros, y su estreno comercial en salas de cine en Chile está programado para el próximo 03 de septiembre .

“Muy contenta y profundamente agradecida por esta nominación. Para mí es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos”, declaró Martelli.

Goya: Hangar Rojo de Juan Pablo Sallato

Juan Pablo Sallato reconstruye en Hangar Rojo las horas previas y posteriores al golpe militar de 1973 desde el interior de una institución de la Fuerza Aérea.

En ella, el capitán Jorge Silva se encuentra al frente de una escuela de aviación que, en medio de la irrupción de la violencia política, comienza a ser utilizada para la detención de prisioneros.

A partir de la experiencia de este oficial, la película concentra su relato en el conflicto entre la obediencia militar y la responsabilidad individual, mientras el espacio destinado a la formación de cadetes se transforma en escenario de la represión.

La película constituye su primer largometraje de ficción después de una trayectoria ligada al documental y la televisión. El elenco está encabezado por Nicolás Zárate, Boris Quercia y Marcial Tagle, y su estreno en salas chilenas será el próximo 01 de octubre .

En tanto que Sallato destacó que “nos emociona poder seguir pensándonos como país a través del cine y compartir esa mirada con públicos de otros lugares”.