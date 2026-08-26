María Isla envió un contundente mensaje a la expareja de su hijo en medio del quiebre amoroso que atraviesa tras una infidelidad.

Gala Caldirola sumó un nuevo apoyo en medio de su quiebre con Luis Jiménez tras la infidelidad que protagonizó con Coté López.

A los múltiples mensajes de familiares, amigos y seguidores, ahora se sumó el de su exsuegra , mamá de Mauricio Isla, quien le dedicó unas sentidas palabras.

La mujer se pronunció a través de redes sociales, en una publicación de Instagram de Merlin Caldirola, hermano de la española.





“Creo que irte a vivir con alguien, enamorarte o hacer locuras sanas no tiene nada de malo, lo que sí que es nocivo es apagar la sonrisa de las personas que te quieren, hacerle daño a los que te aman, engañar a quien te da su confianza o mentirle mientras le miras a los ojos”, escribió el joven.

“Recuerda que la vida pasa muy deprisa y solo hay una cosa verdaderamente importante“, agregó en su mensaje.

Mamá de Mauricio Isla entregó apoyo a Gala

La publicación de Merlin Caldirola se llenó de comentarios de apoyo a la modelo en medio del difícil momento que atraviesa tras su quiebre amoroso.

Pero fue el mensaje de la mamá de Mauricio Isla uno de los que más llamó la atención por su firme defensa a la exesposa de su hijo.

“Las mejores y sabias palabras y qué mejor que de tu hermano. Fuerza, Galucha, saldrá de esta como siempre lo sabes hacer, una mujer sabia e inteligente“, escribió María Isla.

Merlin respondió al mensaje enviándole un abrazo a la mujer y de otros internautas que valoraron el gesto de cariño.