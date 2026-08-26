“Un amor tan puro”: El íntimo proyecto de Paz Ramírez que quedó truncado tras fatal atropello

Tras la muerte de la destacada cineasta, familiares y amigos han entregado desconocidos antecedentes sobre la vida de la hermana de María José Prieto, quien murió el pasado domingo tras un atropello.

Familiares y amigos de Paz Ramírez llegaron durante la tarde de este martes hasta la Iglesia El Golf para despedir a la cineasta, quien murió tras ser atropellada por un conductor que hasta ahora se mantiene prófugo.

El hecho ocurrió en la esquina de Manuel Montt con Andrés Bello, en la comuna de Providencia, y generó un profundo impacto entre sus cercanos y en el mundo audiovisual.

La jornada para sus familiares comenzó en el Servicio Médico Legal, donde esperaron la entrega de los restos de Paz. Mientras tanto, amigos y colegas compartieron mensajes en redes sociales para recordar su personalidad, su trayectoria y la huella que dejó en sus vidas.

Una historia de amor truncada

Uno de los nuevos antecedentes sobre la vida de Paz se vincula a su relación con Santiago Barros.

Manuel Barros, hermano de Santiago y cuñado de la fallecida productora, contó a The Clinic que su hermano está “destruido” y describió a Paz como “la mujer más maravillosa del mundo, la más valiente y la más generosa”.





La pareja se había comprometido en junio, durante un viaje a Turquía que ambos habían planificado durante largo tiempo.

Santiago le pidió matrimonio a orillas del Bósforo, en Estambul, en el primer viaje de él a Europa. Manuel, de hecho, iba a ser uno de los testigos del matrimonio.

“Mi valoración como hermano de ese amor es que son de las pocas veces que yo he visto un amor tan puro, un amor de verdad. Eran el uno para el otro, y acá todos coinciden en que ella le cambió la vida a él y él le cambió la vida a ella. Eran una pareja única, hermosa, con mucho empuje”, relató.

Según Manuel, Paz y Santiago eran conocidos por reunir constantemente a sus cercanos en almuerzos y encuentros familiares. “Eran dos gozadores de la vida, que eran capaces de congregar a mucha gente a su alrededor”, señaló.

Otro de los pilares de la vida de Paz era Marta, su perrita, quien se encuentra bien y está siendo cuidada por una amiga de la cineasta.

Según el primer testigo que acudió al lugar del accidente, la mascota permaneció sentada a un costado de la escena tras el atropello.