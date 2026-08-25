Qué se sabe del conductor en fatal atropello en Providencia de hermana de María José Prieto

Cámaras de seguridad captaron el accidente que terminó con la vida de Paz Ramírez. El chofer, que se dio a la fuga, es intensamente buscado por las policías.

Este martes, en CHV Noticias se dio a conocer el registro en el cual una cámara de seguridad capta el fatal atropello a Paz Ramírez, productora audiovisual y hermana de la actrices María José y Angela Prieto.

El fatal hecho ocurrió por la tarde del domingo en la comuna de Providencia, donde la víctima habría cruzado la calle con luz roja y fue impactada por un vehículo que circulaba a más de 60 km/h.





¿Qué se sabe del conductor del vehículo en el fatal atropello?

Tras el mortal atropello, el conductor se dio a la fuga y no prestó ningún tipo de ayuda a la víctima, no obstante, las cámaras lograron captar la patente.

El sujeto es intensamente buscado y de acuerdo a las diligencias que realizan las policías se trataría de un ciudadano venezolano de 72 años, quien aparece como dueño del auto, aunque no está claro si era él quién conducía.

De hecho, las policías visitaron el domicilio en la ciudad de Talcahuano de la exesposa, una chilena de 60 años, sin embargo, no se ha podido dar con el paradero del sujeto, quien estaría viviendo en Santiago de acuerdo a las diligencias de Fiscalía.