Pdte. Kast da por cerrada polémica por Estrecho de Magallanes y valora repuesta argentina: “Agradecemos las declaraciones”

Cancillería argentina emitió una declaración en la que reafirmó la vigencia de los tratados de 1881 y 1984 y “su compromiso con la relación bilateral con Chile”, poniendo fin a la controversia. El mandatario chileno agradeció el mensaje.

Tras el anuncio de que el gobierno chileno enviaría una nota de protesta a propósito de los polémicos dichos del general de la Fuerza Aérea argentina Gustavo Valverde, la Cancillería trasandina se manifestó y confirmó la vigencia de los tratados suscritos entre ambos países, ratificando la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino manifestó que la posición argentina respecto al mencionado territorio “es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”.

En esa línea, manifestó que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos para la República Argentina“, dando por zanjada la controversia.

Finalmente, en la misiva, el país trasandino refuerza “el valor estratégico de la cooperación con Chile” y “su compromiso con la relación bilateral y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos por ambos gobiernos”.





Pdte. Kast: “Agradecemos las declaraciones”

En La Moneda, el presidente José Antonio Kast valoró el comunicado argentino y también la postura que el ministro Francisco Pérez Mackenna había fijado ayer sobre el tema.

“El canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, señaló.

Cabe recordar que todo surgió a raíz de los dichos del general de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, durante su intervención en un podcast. Allí, había manifestado: “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y, como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.