Viento catabático o ‘raco negro’ obliga a oficial PDI a interrumpir declaración: ¿Qué es?
Estragos causó en la Región Metropolitana el paso del inusual fenómeno de viento catabático o ‘raco negro’, caracterizado por un flujo de aire cálido y de gran intensidad. La condición afectó desde la Región de Atacama hasta la Región de O’Higgins y provocó destrozos. De hecho, su intensidad quedó captada en cámara, justo mientras la prensa oía la declaración de un oficial PDI a raíz de un procedimiento, instancia que se vio interrumpida por las fuertes ráfagas.