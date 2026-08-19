Cambio de hora en Chile: Cuándo se adelantan los relojes y qué regiones quedan fuera

Esta modificación dará vigencia al horario de verano, el cual se extenderá por varios meses hasta abril de 2027.

En poco más de dos semanas, en gran parte del parte país los ciudadanos deberán ajustar sus relojes, ya que está programado un nuevo cambio de hora.

Esta modificación dejará atrás el horario de invierno y dará vigencia al horario de verano, el cual se extenderá por varios meses hasta abril de 2027.





¿Cuándo se cambia la hora en Chile?

El horario de verano comenzará la medianoche del día sábado 5 de septiembre .

Ese día, cuando los relojes lleguen a las 23:59 horas, deberán adelantarse 60 minutos, pasando directamente a la 01:00 del domingo 6 de septiembre.

En el caso de Rapa Nui (Isla de Pascua), el cambio se realizará a las 22:00 horas del sábado 5 de septiembre, momento en que los relojes deberán avanzar hasta las 23:00 horas.

¿En qué regiones de Chile no se cambia la hora?

El cambio se debe hacer en todo el territorio nacional salvo dos regiones: Aysén y Magallanes, que mantendrán el huso horario actual.