Aclaró vínculo con Camilo Huerta: Diputada Marisela Santibáñez niega relación con presunta red en el Dispensario Nacional

La parlamentaria criticó la manera en que los presuntos integrantes de esta red se refirieron a ella y expuso que no mantiene una relación de amistad con Camilo Huerta.

Este martes, la diputada Marisela Santibáñez rompió el silencio y desmintió conocer a los involucrados con la Operación Ámsterdam que investiga presunto tráfico de drogas en el Dispensario Nacional.

La parlamentaria reconoció conocer a Camilo Huerta, pero explicó que no mantiene una relación de amistad y no hablan hace alrededor de 5 años.

Todo esto, luego de que se dieran a conocer conversaciones donde los presuntos cabecillas de esta organización hablan sobre la necesidad de crear conexiones políticas para evitar complicaciones con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En ese contexto, sugieren conversar con distintas figuras políticas, entre ellas, Marisela Santibáñez.





¿Qué dijo Marisela Santibáñez?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, la parlamentaria expuso: “No conozco a nadie de los mencionados (…) que hablan de la h… Santibáñez; así, no tengo idea, no tengo ninguna relación con el Dispensario Nacional”.

En esa misma línea, criticó: “Ellos dicen: ‘Después hablamos con el Cote Ossando así, con esa soltura, con esa cercanía; en cambio, a mí no me conoce ninguno de los dos, yo tampoco a ellos”.

“Hablan de un senador de la República que hoy día es el vicepresidente del Senado y lo mencionan de manera muy coloquial con su apodo”, arremetió la parlamentaria.

Santibáñez reconoció que conoció a Camilo a través de Pamela Díaz, donde se reunieron un par de veces en casa de esta última y “antes, mucho tiempo antes, cuando estaba en la tele”.

“Lo conozco, no soy su amiga y en eso soy super responsable; puedo decir que me cae fantástico”, comentó, pero también aclaró que nunca hubo contacto telefónico con él.

Respecto de la investigación por el Dispensario Nacional, la diputada expuso: “Es un error grave que se tiene que investigar, ellos estaban a conciencia de que los estaban investigando”.

“Por lo tanto, el error que cometen, si es que esto se convierte en una realidad, es muy perjudicial para todo lo que se está haciendo en el avance de las políticas públicas de drogas. Yo no conozco a ninguno de los dos y lo desmiento profundamente”, cerró.