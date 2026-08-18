Vigilancias, revisión de registros de autopistas y un seguimiento controlado fueron parte de las diligencias realizadas por Carabineros durante julio.

Camilo Huerta se convirtió en uno de los nombres involucrados en la Operación Imperio de Ámsterdam, investigación que terminó con 74 personas detenidas por una presunta organización dedicada al tráfico de drogas a través de dispensarios de marihuana.

Pero antes de su detención, los investigadores realizaron durante semanas distintas diligencias para establecer dónde se encontraba el preparador físico y reconstruir sus movimientos.

Los seguimientos a Camilo Huerta

CHV Noticias tuvo acceso a documentos de la investigación, en donde se expone que Carabineros le siguió los pasos a Huerta durante varios días.

El 15 de julio una patrulla realizó una vigilancia discreta en un domicilio de Lo Barnechea, jornada donde se buscaba establecer si Camilo Huerta residía junto a su actual pareja Paula Pavic.

“La diligencia no arrojó resultados positivos respecto de la presencia de ambos, observándose únicamente estacionado en el lugar el vehículo“, informó un documento. Los investigadores continuaron recopilando antecedentes y posteriormente identificaron otro domicilio asociado a Pavic.





El 17 de julio, detalla el archivo se efectuaron diligencias de búsqueda de información a través de compañías telefónicas verificando las direcciones asociadas a planes contratados por Huerta y Pavic.

En tanto que el 20 de julio, entre las 15 y 15:30 horas, Carabineros llegó hasta un edificio para corroborar si vivía y ahí como resultado se informó que había sido visto en el inmueble de Lo Barnechea.

El 22 de julio, la revisión de registros de autopistas permitió establecer que el modelo había circulado entre el sector de Estación Central y las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.

En dicha pesquisa se determinó que “el investigado mantenía tránsitos registrados los días 20, 21 y 22 de julio de 2026 por el pórtico Portales de la Autopista General Velásquez” y luego a la Costanera Norte. Lo que permitió inferir que se trasladaba de Estación Central a Las Condes o Lo Barnechea.

En tanto que la mañana del 25 de julio la investigación se desplazó a Estación Central y se efectuó “vigilancia discreta y a distancia” en un inmueble en el que estaba estacionado un auto que fue abordado por Huerta. Esto dio paso a un “seguimiento controlado” hasta un gimnasio en Las Condes, lo que también fue corroborado por una publicación en redes.

Los audios que complican a Camilo Huerta

A las diligencias de seguimiento se suman polémicas escuchas telefónicas incorporadas a la investigación. En una de ellas, el preparador físico conversa con quien sería su abogado, Rodrigo Núñez, sobre un dispensario de marihuana medicinal que mantenía en Chicureo junto a su entonces pareja, Marité Matus.

Otro registro corresponde a una conversación con Gino Athens, uno de los investigados en la causa, donde hablan sobre productos con CBD y la posibilidad de que estos fueran detectados en exámenes.





La Fiscalía también indaga un pago de $51 millones realizado a Huerta a través de su empresa Grunwald S.P.A., monto transferido desde DN Medcorp S.P.A., la firma detrás del dispensario.

Huerta fue detenido el lunes 17 de agosto en el Aeropuerto de Santiago, tras regresar desde Estados Unidos. El imputado aseguró ser “totalmente inocente” y calificó la investigación como “un montaje”.