Jaime Mena Fuentes, destacado médico cirujano de la Región del Biobío, murió al llegar a la meta de una competencia trail running en Hualpén.

Conmoción existe en la Región del Biobío tras la muerte de un joven médico cirujano, quien falleció luego de participar en un evento de trail running realizado este domingo 16 de agosto en Hualpén.

La víctima fue identificada como Jaime Alberto Mena Fuentes, médico cirujano titulado de la Universidad de Concepción en 2023, quien acudió a la actividad deportiva como un participante más.

Según consignó el medio Sabes, tras completar el recorrido y llegar a la meta, el joven presentó un problema de salud y sufrió un paro cardíaco.

El profesional recibió asistencia en el lugar y se realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, terminó falleciendo producto de la emergencia.





“Su fallecimiento nos golpea”

La noticia generó especial impacto entre quienes conocían al médicoy formaban parte de sus actividades deportivas.

Desde la agrupación Hualpén Calistenia, de la cual Mena era integrante, expresaron su profundo pesar por su fallecimiento.

“ Jaime fue un hombre íntegro, de buen corazón y un compañero muy querido por quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él”, señalaron desde la organización.

“Su fallecimiento nos golpea profundamente”, indicó la agrupación, que además pide “conocer con claridad qué ocurrió y cómo se desarrolló la respuesta de emergencia”.

El deceso ocurrió tras participar en la competencia deportiva desarrollada en la Desembocadura del Río Biobío.

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Colegio Médico lamentó su fallecimiento

El Colegio Médico de Chile también expresó sus condolencias por la muerte del joven profesional y entregó antecedentes sobre su trayectoria.

Según detallaron, Mena ejercía profesionalmente en el Centro Médico RedSalud y recientemente se había incorporado como médico colegiado al Regional Concepción del Colegio Médico de Chile A.G.

Desde la institución enviaron además sus “más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento”.