Ministro Quiroz adelantó aumento en precio de bencinas este miércoles: Revisa el alza estimada

Los montos que entregó el secretario de Estado corresponden a una proyección y no al precio definitivo, pues se conocerán oficialmente con el informe semanal de ENAP.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que esta semana habrá un nuevo incremento en el precio de los combustibles.

Desde el Congreso, el secretario de Estado abordó el alza y explicó que tendrá su origen en el aumento de los precios internacionales de los combustibles.

“Tiene que haber un alza porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera. Tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”, adelantó.





Las posibles alzas de este miércoles

Aunque no entregó un monto concreto o corroborado, Quiroz anticipó un aumento de alrededor de $30 por litro en las bencinas y de hasta $90 por litro en el diésel .

Sin embargo, a diferencia de la “mega alza” de marzo, esta vez será “un poco más paulatino” debido a que, a su juicio, los números fiscales están más ordenados.

“Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatinos, esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel”, señaló.

Los valores definitivos. vale mencionar, se conocerán oficialmente en el informe semanal que entregará mañana la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).