Fiebre de Canto: Conoce a los participantes que perdieron sus duelos y pasarán a zona de riesgo

Aplausos, sorpresas, decepciones y memes han dejado los primeros dos capítulos del nuevo estelar de Chilevisión. Revisa aquí cómo va la exigente competencia.

Con rotundo éxito inició Fiebre de Canto, la nueva apuesta de Chilevisión que desafía a celebridades a mostrar sus habilidades vocales en una exigente competencia que irá de domingo a jueves.

Aunque los resultados de los duelos han sido dispares, con participantes que han sido aplaudidos y otros víctimas de memes en redes sociales, lo cierto que es que el estelar no ha pasado desapercibido entre los internautas y televidentes.

Cuando se cumplen dos capítulos emitidos ya conocemos a la mayoría de los cantantes que tienen un cupo asegurado para la próxima semana.





Quiénes perdieron duelos en Fiebre de Canto

A continuación, revisa quienes perdieron los duelos de la primera semana de Fiebre de Canto y pasaron a zona de riesgo:

Fernando Larraín (0 puntos) Nel Mauri (1 puntos) Coni Piccoli (1 puntos) Juan Pedro Verdier (1 puntos) Matías Oviedo (1 puntos) Cuco Cerda (0 puntos) Fanny Cuevas (1 puntos) Alessia Traverso (0 puntos)



Todos ellos cantarán nuevamente esta semana en imperdibles duelos que definirán quiénes pasarán a “zona gris” y quiénes a “zona de riesgo”. Este domingo, en tanto, conoceremos al primer eliminado o eliminada.

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Fiebre de Canto: Los ganadores de la semana

En la contraparte, Eva Gómez, Camila Andrade y Geraldine Muñoz fueron los mejor evaluados. Este miércoles los ganadores se enfrentarán en nuevos duelos para definir al mejor de la semana .

Revisa el listado completo de los participantes que ganaron sus respetivos duelos:

Eva Gómez (4 puntos) Julio Milostich (3 puntos) Juan Vera (3 puntos) Mauricio Pinilla (3 puntos) Etienne Bobenrieth (3 puntos) Camila Andrade (4 puntos) Daniela Nicolás (3 puntos) Geraldine Muñoz (4 puntos)



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Este miércoles se definen los últimos ganadores

Pero no todo está definido, puesto que todavía quedan los últimos dos duelos. Este miércoles conoceremos a los dos últimos participantes que tendrán un cupo asegurado para la segunda semana: