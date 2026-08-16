Fiebre de Canto debuta hoy: Conoce los duelos que marcarán el estreno del nuevo estelar de Chilevisión
El nuevo programa de Chilevisión inicia su competencia con una jornada que promete sorpresas, talento y un jurado implacable.
Este domingo debuta “Fiebre de Canto”, el nuevo estelar de talento musical de Chilevisión, que llega para tomar el relevo a “Fiebre de Baile” en el horario prime.
La conducción está a cargo de Diana Bolocco, quien recibirá a un elenco de 20 rostros del espectáculo nacional dispuestas a demostrar sus habilidades vocales arriba del escenario.
Las presentaciones serán evaluadas por un jurado de lujo: la soprano Verónica Villarroel, el cantante Luis Jara, la ex Miss Universo Chile Emilia Dides y Vasco Moulian.
Para el estreno, ya están definidos los primeros duelos de la competencia.
Estos son los duelos del estreno de Fiebre de Canto
- Eva Gómez vs. Fernando Larraín
- Julio Milostich vs. Nel Mauri
- Juan Vera vs. Coni Piccoli
- Mauricio Pinilla vs. Juan Pedro
- Fanny Cuevas vs. Daniela Nicolás
- Matías Oviedo vs. Etienne Bobenrieth
- Cuco Cerda vs. Cami Andrade
- Alessia Traverso vs. Geraldine Muñoz
- Cata Pulido vs. Mariela Montero
- Jota Saavedra vs. Cata Days