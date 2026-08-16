Programas Programación Señal en vivo
/

Fiebre de Canto debuta hoy: Conoce los duelos que marcarán el estreno del nuevo estelar de Chilevisión

El nuevo programa de Chilevisión inicia su competencia con una jornada que promete sorpresas, talento y un jurado implacable.

Carla López
Por Carla López

Periodista Digital

Este domingo debuta “Fiebre de Canto”, el nuevo estelar de talento musical de Chilevisión, que llega para tomar el relevo a “Fiebre de Baile” en el horario prime.

La conducción está a cargo de Diana Bolocco, quien recibirá a un elenco de 20 rostros del espectáculo nacional dispuestas a demostrar sus habilidades vocales arriba del escenario.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado de lujo: la soprano Verónica Villarroel, el cantante Luis Jara, la ex Miss Universo Chile Emilia Dides y Vasco Moulian.

Para el estreno, ya están definidos los primeros duelos de la competencia.

Estos son los duelos del estreno de Fiebre de Canto

  • Eva Gómez vs. Fernando Larraín
  • Julio Milostich vs. Nel Mauri
  • Juan Vera vs. Coni Piccoli
  • Mauricio Pinilla vs. Juan Pedro
  • Fanny Cuevas vs. Daniela Nicolás
  • Matías Oviedo vs. Etienne Bobenrieth
  • Cuco Cerda vs. Cami Andrade
  • Alessia Traverso vs. Geraldine Muñoz
  • Cata Pulido vs. Mariela Montero
  • Jota Saavedra vs. Cata Days
Seguir en Seguir en