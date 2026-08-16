Fiebre de Canto debuta hoy: Conoce los duelos que marcarán el estreno del nuevo estelar de Chilevisión

El nuevo programa de Chilevisión inicia su competencia con una jornada que promete sorpresas, talento y un jurado implacable.

Este domingo debuta “Fiebre de Canto”, el nuevo estelar de talento musical de Chilevisión, que llega para tomar el relevo a “Fiebre de Baile” en el horario prime.

La conducción está a cargo de Diana Bolocco, quien recibirá a un elenco de 20 rostros del espectáculo nacional dispuestas a demostrar sus habilidades vocales arriba del escenario.





Las presentaciones serán evaluadas por un jurado de lujo: la soprano Verónica Villarroel, el cantante Luis Jara, la ex Miss Universo Chile Emilia Dides y Vasco Moulian.

Para el estreno, ya están definidos los primeros duelos de la competencia.

Estos son los duelos del estreno de Fiebre de Canto