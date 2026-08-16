Ex concejala de Graneros suma 11 días desaparecida: Se había trasladado a Santiago y era investigada por Fiscalía

Su madre reveló que, poco antes de perder contacto con ella, la ex autoridad había sido víctima de un robo que la dejó sin teléfono ni dinero, lo que complica aún más su ubicación.

A 11 días de su desaparición, aún no existen antecedentes que permitan establecer dónde se encuentra Thae Loíza, exconcejala de Graneros.

Recordemos que la mujer fue vista por última vez el 5 de agosto, cuando salió de un departamento en la comuna de Ñuñoa donde se hospedaba junto a una amiga, con destino a La Florida, comuna en la que trabaja.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones, las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la ex concejala abandonó el inmueble y tomó calles principales, sin embargo, desde ahí se desconoce su paradero.





Su familia formalizó la denuncia por presunta desgracia días después ante Carabineros de Graneros y comentaron que previo a su desaparición, había sido víctima de un robo.

María Rosa Galáz comentó que la situación la dejó sin celular y sin dinero, lo que, según su familia, dificulta aún más su rastreo.

Ex concejala era investigada por presunto uso de licencia

Thae Ignacia Loíza era investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins por el presunto uso de al menos diez licencias médicas falsas , presuntamente emitidas desde 2019 para percibir remuneraciones pese a no asistir a su cargo.

Según indicó la Fiscalía, hasta ahora se ha descartado de manera preliminar una vinculación entre esta investigación y su desaparición, aunque el antecedente continúa siendo evaluado.