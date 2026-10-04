“Que se haga justicia”: Familia de conserje agredido desmiente ofrecimiento económico de Martín de los Santos

El abogado de Martín de los Santos aseguró que se le ofreció a la víctima $500.000 quincenales, sin que eso signifique admitir culpabilidad.

La familia de Guillermo Oyarzún, conserje agredido en mayo de 2025 en Vitacura, desmintió que los padres de Martín de los Santos le ofrecieran una compensación económica.

El abogado de Martín aseguró el sábado en LUN que se le había ofrecido a Oyarzún $500.000 quincenales, sin que ello significase que el imputado estuviese “reconociendo algún tipo de culpabilidad”.

A través de un comunicado, la familia de Oyarzún expuso: “Queremos ser enfáticos en señalar que nuestra prioridad es que se haga justicia y que quien ocasionó este grave daño a nuestro padre responda ante la justicia y cumpla la condena que corresponda, incluyendo una pena de cárcel si así lo determina el tribunal”.

Por otro lado, la familia de Guillermo se refirió al resultado de la audiencia de preparación efectuada este viernes, la cual se suspendió tras el recurso presentado por la defensa de Martín, que pretende impedir que sea acusado por homicidio frustrado.

“Lo que buscaba la defensa era que no se incorporaran nuevos antecedentes, pruebas e informes médicos al proceso, intentando que los hechos fueran considerados únicamente como lesiones leves”, explicaron.





En esa misma línea, agregaron: “Contamos con antecedentes médicos que consideramos fundamentales para establecer la real gravedad de las lesiones sufridas por nuestro padre”.

La familia aseguró que el informe médico de la Mutual de Seguridad y el Servicio Médico Legal hablan de un diagnóstico de lesiones graves a gravísimas.

“Por esta razón, creemos que es fundamental que todos los antecedentes médicos sean considerados por el tribunal y que la situación de salud y las consecuencias que ha sufrido nuestro padre sean evaluadas en su verdadera dimensión”, expresaron.

Finalmente, la familia de Guillermo ratificó que seguirán buscando justicia y trabajarán para que se consideren todas las pruebas: “Agradecemos profundamente a todas las personas que nos han acompañado, apoyado y entregado su cariño durante este difícil proceso”, cerraron.

Tras la incidencia presentada por la defensa de Martín de Los Santos, la jueza decretó el 27 de noviembre como la fecha para una nueva audiencia de preparación del juicio oral.