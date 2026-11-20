20/ 11/ 2026 08:36

Pescadores encabezan masiva protesta en Hualpén: trabajos de ENAP generarían problemas en la recolección artesanal

En horas de la mañana de este viernes se concretó una protesta en la costanera que conecta Hualpén, Concepción y Talcahuano. La manifestación fue convocada por pobladores de distintas caletas de pescadores solicitando respuestas por una problemática ambiental que se está suscitando, a raíz de trabajos que pretende hacer la empresa nacional del petróleo (ENAP). Se trataría de un dragado que generaría problemas a recolectores de mariscos y pescadores artesanales.