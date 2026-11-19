El imputado se mantenía cumpliendo prisión preventiva desde mayo pasado, cuando su hija de 2 años y 8 meses murió tras caer de un piso 11 mientras estaba bajo su cuidado.

La tarde de este jueves se revocó la prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por el fallecimiento de su hija Isidora, de 2 años y 8 meses, quien cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes en mayo pasado.

El tribunal determinó rebajar la medida cautelar de Constanzo, luego de concluir que, por los antecedentes expuestos, no se trataría de un homicidio por omisión, sino de un cuasidelito de homicidio.

En lugar de la cautelar más gravosa, el imputado fue dejado con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.





El padre de la menor cumplía con prisión preventiva en el el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, en la Región de Valparaíso, desde el 20 de mayo pasado.

Al momento del fatal suceso, la niña se encontraba bajo el cuidado de Constanzo, quien dormía en otra habitación del departamento, luego de haber consumido alcohol durante el almuerzo y trasnochado la noche anterior.

Ante la decisión del tribunal, la Fiscalía apeló verbalmente y la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver las cautelares del imputado.