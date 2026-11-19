El Programa de Recambio de Calefactores es una iniciativa que permite reemplazar antiguos artefactos a leña por equipos más eficientes y menos contaminantes.

A través del Ministerio del Medio Ambiente familias pueden acceder a aires acondicionados absolutamente gratis.

Se mantienen abiertas las postulaciones al Programa de Recambio de Calefactores, una iniciativa que permite reemplazar sus antiguos artefactos a leña por equipos más eficientes y menos contaminantes.

Ahí aparecen los aires acondicionados con tecnología inverter, que permiten calefaccionar los hogares durante el invierno y hacer frente a las altas temperaturas que se aproximan en el verano.

Sobre esto se refirió la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien afirmó: “Esta es una gran oportunidad para las familias, porque pueden acceder a un aire acondicionado moderno y eficiente, con instalación incluida, ahorrando casi $700 mil”, partió declarando.

“Tenemos llamados donde las personas solo deben pagar $20 mil e incluso uno donde el beneficio es completamente gratuito. Queremos que más familias aprovechen esta oportunidad y postulen”, agregó.





Las familias de estas regiones pueden postular

Actualmente, hay 898 equipos de aire acondicionado disponibles en cuatro regiones del país:

Valparaíso: 23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil y postulaciones hasta el 24 de noviembre.

23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil y postulaciones hasta el 24 de noviembre. Maule: 504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre. Biobío: 330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre. La Araucanía: 41 equipos para Temuco y Padre Las Casas, sin copago. Postulaciones hasta el 19 de noviembre.

Calefactores a pellet

Las familias también pueden acceder a calefactores a pellet, donde hay otros 692 equipos en dos regiones.

En Ñuble hay 290 disponibles para Chillán y Chillán Viejo, con un copago de $120 mil y postulaciones hasta el 15 de diciembre.

Mientras que en Los Lagos, las familias de Osorno pueden acceder a uno de los 402 equipos disponibles, con un copago de $130 mil. El plazo para postular es hasta el 9 de diciembre.

Requisitos para postular