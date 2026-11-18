La Fiscalía explicó que inició la indagación “en el ejercicio de sus atribuciones legales” y con el objetivo de determinar los hechos y establecer si existen responsabilidades penales.

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó este miércoles que inició una investigación penal de oficio por los antecedentes relacionados con el retiro del permiso constitucional de la senadora Ximena Órdenes (PPD).

Esto, luego que la parlamentaria negara haber solicitado esa medida y desconociera su autenticidad, argumentando una presunta falsificación del documento destinado a justificar su ausencia en una sesión de la Cámara Alta.

“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”, dijo a Radio Bío-Bío.





Con esto, el Ministerio Público deberá esclarecer cómo se firmó y presentó el documento, si es que se falsificó o utilizó la firma sin su autorización, y si es que estos hechos configuran un eventual delito.

El escándalo, vale recordar, surgió cuando se dio a conocer un documento utilizado para justificar permisos legislativos. Órdenes aseguró que la firma fue incorporada sin su consentimiento y acusó irregularidades.

El caso levantó alertas porque los permisos no solo justifican ausencias, sino que también modifican el quórum requerido para votaciones. En este caso, surgieron sospechas de un entramado para alterar la autorización de endeudamiento en el Senado.

Senador Araya: “Se trata de una situación delicada”

A través de una declaración en X, el senador Pedro Araya se refirió al escándalo que remece a la Cámara Alta y, en concreto, a su compañera de colectividad, y celebró la apertura de la investigación anunciada por Fiscalía.

“Desconozco los detalles de cómo se tramitó ese documento y no me corresponde adelantar juicios ni atribuir responsabilidades”, comenzó aclarando en la red social.

Sin embargo, agregó, “considero que se trata de una situación delicada que debe ser esclarecida con total transparencia“. “Valoro que el Ministerio Público haya iniciado una investigación”, complementó.

Lo anterior, a su juicio, porque “más allá de las diferencias políticas, debemos resguardar la seriedad institucional, el respeto a las normas y el correcto funcionamiento del Senado”