El movimiento telúrico se percibió durante la tarde de este miércoles, a las 15:46 horas.

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 15:46, a 26 kilómetros al suroeste de Ollagüe.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 135 kilómetros.