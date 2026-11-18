El contenido audiovisual fue encontrado descargado en distintos dispositivos electrónicos que el uniformado mantenía en su domicilio.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a un capitán del Ejercito de Chile, tras una investigación en la que se le descubrió contenido audiovisual de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial.

Durante este miércoles, el uniformado de 36 años pasará a control de detención por los presuntos delitos de producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil.





Capitán del Ejército detenido por almacenar material de abuso sexual infantil

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local de Coyhaique, investigaron al capitán del Ejército tras conocer algunos antecedentes, consignaron desde Radio Biobio.

En ese contexto, las entidades instruyeron el ingreso y registro de la vivienda del militar. De este modo, los detectives registraron su computador y otros dispositivos personales.

Los archivos fueron encontrados descargados en aparatos electrónicos que el uniformado mantenía en su domicilio, ubicado al interior del Regimiento N°8 Chiloé, en Puerto Aysén.

Según consignó Biobio, las imágenes mostraban con IA a niñas siendo agredidas sexualmente por hombres adultos.