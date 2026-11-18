Muy pronto, se instalará en un lugar muy concurrido de Santiago una casa transparente, que albergará durante una semana a cuatro personas que sueñan con ser parte del reality que transmitirá Chilevisión. Solo uno de ellos lo logrará.

De las miles de personas que participaron en el casting de “Gran Hermano”, cuatro están muy cerca de lograr su anhelo de ser parte de la casa más famosa del mundo.

Esto, porque muy pronto se instalará en un lugar muy concurrido de Santiago “La Casa de Cristal”, una dinámica que debuta en Chile , pero que se ha realizado en varias otras partes del mundo donde se ha transmitido el reality.





Esta casa transparente albergará durante una semana a cuatro personas completamente desconocidas, y la convivencia será en tiempo real y en 360 grados. Todos podrán seguir el minuto a minuto de lo que ahí pase mediante una transmisión continua de 24 horas a través del canal de Chilevisión en YouTube y a la app MICHV.

Los cuatro participantes abandonarán su privacidad para convivir en este espacio a la vista de todos, compitiendo por convertirse en el primer jugador en ingresar a la casa de “Gran Hermano”. Solo uno será el elegido gracias a voto popular.

A lo largo del encierro en “La Casa de Cristal”, los participantes enfrentarán dinámicas diseñadas para poner a prueba su convivencia bajo el escrutinio constante de los peatones y las cámaras, sin tener contacto verbal directo con el exterior.

El público tendrá el rol protagónico de decidir su destino mediante votaciones en tiempo real, definiendo quién merece asegurar su cupo definitivo en “Gran Hermano”, transmitido por Chilevisión.

La Casa de Cristal por el mundo

Esta casa transparente es una de las dinámicas más icónicas, populares y exitosas de “Gran Hermano Brasil”. Fue en 2009 la primera vez que cuatro personas desconocidas se encerraron con el sueño de integrar el reality más famoso del mundo y dejar todo en manos de la votación popular.

El año pasado, en tanto, Portugal también desarrolló una casa de cristal, contando con un amplio respaldo por parte de los fanáticos de “Gran Hermano”.

En ambos países, los participantes estuvieron aislados del mundo, pero sus seguidores y distractores pudieron acercarse a los vidrios para conocerlos, verlos de cerca y ver cómo conviven dentro de esas paredes transparentes.

Mira acá el anuncio oficial de la casa de cristal