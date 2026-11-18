Subsidio DS1 2026: fechas, requisitos y cómo postular al segundo llamado para tramos 1, 2 y 3
Este segundo llamado, el cual estará abierto hasta finales de noviembre de 2026, incorpora el nuevo tramo 4.000.
El Subsidio DS1 (Programa de Subsidio Habitacional para Sectores Medios) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) entrega un aporte estatal para comprar una vivienda nueva o usada (o construir en sitio propio) a familias sin propiedad que cuenten con ahorro previo.
El segundo llamado de 2026 se encuentra abierto del 17 al 27 de noviembre de 2026 (postulación en línea habilitada desde el 18 de noviembre) e incorpora el nuevo tramo 4.000.
Postulación automática para tramos 1, 2 y 3 (100% online)
- Del 17 al 27 de noviembre (cierra a las 16:00 horas).
- Si postulaste al primer llamado de 2026, podrás aprobar la propuesta de postulación que se ha preparado (compra y construcción de vivienda).
Postulación en línea para tramos 1, 2, 3 y nuevo tramo 4 (100% online)
- Del 18 al 27 de noviembre (cierra a las 16:00 horas).
- Si es la primera vez que postulas para comprar una vivienda nueva o usada o tus condiciones han cambiado, podrás realizar la postulación en línea.
Postulación presencial para tramos 1, 2, 3 y nuevo tramo 4
- Del 17 al 27 de noviembre.
- Si no puedes realizar la postulación automática o en línea, o bien debes presentar documentos por una situación especial, la reserva de horas ya está habilitada para que agendes tu cita con anticipación.
Requisitos generales de postulación
- Tener mínimo 18 años de edad.
- Contar con Cédula de Identidad Nacional. Personas extranjeras: contar con su Cédula de Identidad para extranjeros vigente en la que conste su residencia definitiva. Deberá presentar una fotocopia de ella en la postulación.
- Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con, al menos, 12 meses de antigüedad. Para este llamado, la fecha de apertura de la cuenta de ahorro no debe ser posterior al 30 de octubre de 2025. Quienes postulen al Tramo 4 no deben acreditar antigüedad.
- Contar con el ahorro mínimo de acuerdo al tramo al que se va a postular, el que debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda y reflejarse como saldo disponible, al último día hábil del mes anterior al de la postulación, en este caso al viernes 30 de octubre de 2026, a las 14:00 horas. La cuenta de ahorro debe estar a nombre de la persona postulante, su cónyuge o conviviente civil.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa de subsidio a la que desea postular.