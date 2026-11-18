Este segundo llamado, el cual estará abierto hasta finales de noviembre de 2026, incorpora el nuevo tramo 4.000.

El Subsidio DS1 (Programa de Subsidio Habitacional para Sectores Medios) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) entrega un aporte estatal para comprar una vivienda nueva o usada (o construir en sitio propio) a familias sin propiedad que cuenten con ahorro previo.

El segundo llamado de 2026 se encuentra abierto del 17 al 27 de noviembre de 2026 (postulación en línea habilitada desde el 18 de noviembre) e incorpora el nuevo tramo 4.000.





Postulación automática para tramos 1, 2 y 3 (100% online)

Del 17 al 27 de noviembre (cierra a las 16:00 horas).

Si postulaste al primer llamado de 2026, podrás aprobar la propuesta de postulación que se ha preparado (compra y construcción de vivienda).

Postulación en línea para tramos 1, 2, 3 y nuevo tramo 4 (100% online)

Del 18 al 27 de noviembre (cierra a las 16:00 horas).

Si es la primera vez que postulas para comprar una vivienda nueva o usada o tus condiciones han cambiado, podrás realizar la postulación en línea.

Postulación presencial para tramos 1, 2, 3 y nuevo tramo 4

Del 17 al 27 de noviembre.

Si no puedes realizar la postulación automática o en línea, o bien debes presentar documentos por una situación especial, la reserva de horas ya está habilitada para que agendes tu cita con anticipación.

Requisitos generales de postulación