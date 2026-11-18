18/ 11/ 2026 07:56

Detienen a 3 personas por robo ocurrido en una bencinera en Macul: carabinero de franco recibió disparo en la pierna

Carabineros logró la detención de tres personas por su presunta participación en un robo ocurrido el pasado 4 de octubre en una bencinera ubicada en la comuna de Macul. En los hechos había un carabinero de franco, quien intentó frustrar el delito y recibió un disparo en la pierna. La víctima era una mujer que iba con sus hijos en el vehículo. Desde entonces, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos comenzó las diligencias que terminaron con la detención de estas personas.