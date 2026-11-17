Amigos, compañeros y profesores de Mateo Mella se han reunido durante las últimas horas para darle el adiós y exigir justicia por el joven estudiante de primero medio, quien murió baleado tras el atropello de un perro en Toltén.

Consternación a causado en la comunidad de Queule, comuna de Toltén el homicidio ocurrido la noche del domingo de Mateo Mella Donoso, un adolescente de 15 años que cursaba primero medio en el Liceo Público Bicentenario Martín Kleinknecht Palma.

Según relataron testigos, el joven falleció tras recibir un disparo, luego de que el vehículo en el que se transportaba atropellara por accidente a un perro. En ese contexto, el dueño del can percutó una serie de disparos al automóvil, alcanzando con uno de ellos a Mateo en la cabeza.

La muerte del adolescente se confirmó horas más tarde en el Hospital de Valdivia y el atacante, identificado como un hombre de 24 años que provenía de la región Metropolitana, fue detenido por Carabineros.





El adiós de los compañeros de Mateo

Tras conocerse el hecho, la familia, amigos y compañeros de Mateo se han manifestado con pancartas y velas exigiendo justicia por el trágico incidente. De igual manera, desde el municipio de Toltén enviaron sus condolencias a la familia y decretaron duelo comunal para el lunes 16 y martes 17 de noviembre.

El hecho conmocionó a la comunidad escolar y los compañeros del joven le dedicaron una emotiva despedida mediante redes sociales.

“Hay personas que llegan a nuestras vidas y, sin darse cuenta, dejan huellas que jamás se borran. Hoy nos toca despedir a un compañero que fue parte de tantos momentos, risas, conversaciones y recuerdos que siempre llevaremos con nosotros”, se lee en la dedicatoria.

“Como curso, nos quedamos con tu simpatía, tu forma de ser, tus ocurrencias y esa alegría que te caracterizaba. Nos hará muchísima falta verte, compartir contigo y tenerte en esos pequeños momentos del día a día que quizás antes parecían tan simples, pero que hoy significan tanto”, sigue.

“ Cuesta aceptar que ya no estarás físicamente junto a nosotros, que faltará una persona más en nuestra sala y que habrá un espacio que nadie podrá ocupar de la misma manera”, agregan.

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