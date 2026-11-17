La agrupación liderada por Joey Tempest, con casi cinco décadas de trayectoria, regresa a Santiago con un repertorio que reúne los grandes clásicos del hard rock de los años ochenta. Padres, hijos y fanáticos del rock, unidos por una misma banda sonora, ya tienen fecha confirmada.

La espera terminó. La banda sueca Europe regresa a Chile con su gira “COME this MADNESS” SOUTH AMERICAN TOUR 2027, para reencontrarse con el público nacional y celebrar sus más de 47 años de trayectoria. Los suecos volverán a pisar suelo chileno tras su debut en el país en 1990, cuando se presentaron por primera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La cita será el domingo 18 de abril de 2027 en el Santander Arena . Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de noviembre, desde las 10:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket.com.





Originarios de Upplands Väsby, Suecia, Europe alcanzó la fama internacional en 1986 con el lanzamiento de “The Final Countdown”, álbum que los catapultó a los primeros lugares de las listas musicales y los convirtió en referentes del hard rock melódico.

A este hito se sumaron canciones que hicieron historia, como “Carrie”, “Rock the Night”, “Cherokee” y “Superstitious”, consolidando un repertorio que permanece vigente y continúa conquistando a distintas generaciones.

Jayler como invitado especial

Como special guest de esta jornada, se suma Jayler, una de las nuevas apuestas del rock británico. Formado en West Midlands e integrado por James Bartholomew (voz y guitarra), Tyler Arrowsmith (guitarra), Ricky Hodgkiss (bajo y teclados) y Ed Evans (batería), el cuarteto destaca por rescatarla esencia del hard rock y el sonido clásico de los años setenta, con influencias de Led Zeppelin y Queen.

Con su álbum debut Voices Unheard (2026), la banda ha comenzado a consolidar su proyección internacional, alcanzando importantes posiciones en los rankings británicos y compartiendo escenario con referentes como Deep Purple, Sammy Hagar, Guns N’ Roses y Lynyrd Skynyrd, además de participar en festivales como Monsters of Rock en Brasil.

Su potente propuesta en vivo y su creciente presencia internacional los posicionan como uno de los nombres emergentes a seguir dentro de la escena rockera actual.

Venta de entradas

La venta de entradas para “COME this MADNESS” SOUTH AMERICAN TOUR 2027 comenzará con una preventa exclusiva el martes 24 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, que ofrecerá un 20% de descuento con todo medio de pago.

Este beneficio estará vigente durante 48 horas o hasta agotar el stock destinado. Finalizada la preventa o agotado el stock disponible, se dará inicio inmediatamente a la venta general.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de Puntoticket.com, único canal oficial de venta.