Claudia Rojas, madre del joven de 19 años desaparecido, confirmó la noticia.

Este martes, Claudia Rojas, madre de Benjamín Galdámez, entregó una impactante noticia.

La mujer señaló que el cuerpo encontrado en el Zanjón de la Aguada el día sábado, no corresponde al joven de 19 años que lleva desaparecido casi un mes en Maipú.

“Estimados queremos informales que el cuerpo encontrado el día sábado no corresponde a nuestro hijo Benjamín”, indicó a través de un mensaje en redes sociales el cual acompañó con emojis que demuestran su dolor.





El cuerpo hallado el sábado pasado, tenía características físicas similares a las de Benjamín Galdámez, sin embargo, los padres del joven confirmaron que no se trata de él sino de otra persona.

Ahora se está planteando retomar la búsqueda del joven. No obstante, se debe hacer una mesa técnica en la cual se reúnen distintos actores para volver a hacer una “operación rastrillo” la cual puede llegar a localidades como Peñaflor y Melipilla, ampliando el radio de búsqueda.

Fiscalía emitió comunicado

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó hace pocos instantes a la familia de Benjamín Galdámez Rojas, que el cuerpo rescatado la mañana del sábado 14 de noviembre desde el río Mapocho no corresponde al joven desaparecido el martes 20 de octubre en la comuna de Maipú.

La confirmación respecto de este resultado se realizó con dos tipos de diligencias: la autopsia realizada durante el fin de semana en el Servicio Médico Legal (SML) y, a través de un perfil genético tanto del cuerpo encontrado en el curso fluvial, como de las muestras tomadas a los padres de Benjamín. Este último examen fue efectuado por la Unidad de Genética Forense del SML y arrojó un resultado negativo para el cotejo genético de ambas muestras.

Con este antecedente, las labores de búsqueda del joven desaparecido continuarán, al tiempo que se trabajará para identificar el cadáver encontrado.