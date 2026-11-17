17/ 11/ 2026 12:56

VIDEO | Cámara de seguridad captó momento exacto de atropello múltiple a caravana de ciclistas en Rengo

Varias cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo embistió a un grupo de siete ciclistas en la ruta que conecta la localidad de Rosario con la comuna de Quinta de Tilcoco, en la región de O’Higgins. Según informaron las autoridades, fue un adulto mayor de 72 años quien embistió al grupo de deportistas mientras conducía sin licencia. El hombre fue detenido posteriormente por Carabineros.