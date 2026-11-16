Quienes estén a la espera de un hijo pueden postular a partir del quinto mes de gestación a bonos destinados especialmente para ellas. Revisa los detalles de cómo recibirlos a continuación.

Entre las ayudas que el Estado ofrece cada mes para aportar al bolsillo de las personas se encuentran algunos especialmente destinados para mujeres, y otros que son, en específico, para aquellas que tienen un hijo o hija en camino.

Se trata de la Asignación Maternal y el Subsidio Maternal, dos beneficios que pueden recibir mujeres que estén viviendo un proceso de gestación. Aunque, si bien están pensados para las madres, en algunos casos también pueden ser solicitados por hombres.





Subsidio Maternal

El también conocido como SUF Maternal Se trata de un beneficio que entrega el Estado a partir del quinto mes de embarazo. Sin embargo, su pago es retroactivo, por lo que considera todo el proceso de gestación.

Para solicitarlo, en caso de que estés embarazada y no seas carga familiar de tu marido, deberás dirigirte al municipio de tu comuna con tu cédula de identidad, certificado de residencia, agenda de controles prenatales y certificado de embarazo

El monto corresponde a $22.601 por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $45.202.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es un aporte económico que entrega el Estado a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores cuyas cónyuges embarazadas sean cargas de Asignación Familiar.

Al igual que el Subsidio Maternal, este beneficio puede solicitarse a partir del quinto mes de embarazo y se paga de forma retroactiva por los meses anteriores.

El monto entregado varía dependiendo de los ingresos de quien reciba el beneficio:

Montos según ingresos de la persona beneficiaria:

• Ingresos desde $0 hasta $649.039: $22.601

• Ingresos desde $649.039 hasta $947.990: $13.870

• Ingresos desde $947.990 hasta $1.478.539: $4.382

• Ingresos desde $1.478.539 en adelante: $0

Para gestionar el reconocimiento de cargas y el pago a través del Instituto de Previsión Social (IPS ), en sucursales o en línea de ChileAtiende, o directamente en tu Caja de Compensación si estás afiliada a una.