Este beneficio que entrega el Estado es para madres embarazadas desde el quinto mes de gestación. Además, una vez nacido el hijo pueden optar al Subsidio Único Familiar (SUF).

El Subsidio Maternal (o SUF Maternal) es un beneficio económico mensual que el Estado entrega a madres embarazadas desde el quinto mes de gestación que no cuenten con previsión social y que, por lo tanto, no cuentan con recursos suficientes para la mantención de sus cargas familiares.

El monto asciende a $22.007 pesos por causante y considera el periodo completo del embarazo, es decir, es retroactivo.





¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio Maternal?

Para recibir el beneficio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser parte del 60% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

de hogares más vulnerables según el Ser madre gestante desde los 5 meses.

No ser carga familiar de tu pareja.

Cabe señalar que para acceder a este aporte no puedes estar recibiendo Asignación Familiar, Subsidio Familiar e ingresos por tu trabajo y/o derecho al prenatal o postnatal.

¿Cómo se puede gestionar el Subsidio Maternal?

Debes dirigirte a la municipalidad que te corresponda con los siguientes documentos: Agenda de controles prenatales, carnet de identidad, certificado de residencia, certificado de embarazo.

Solicita el Subsidio Maternal (SUF Maternal)

Si cumples con los requisitos, la misma municipalidad se comunicará contigo.

Luego de nacido tu hijo o hija, y en un plazo menor a 3 meses, debes presentar el certificado o acta de nacimiento para que puedas seguir recibiendo el beneficio, el cual pasará a ser el Subsidio Único Familiar (SUF).