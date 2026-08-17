“A veces los nervios…”: Expareja de Mauricio Pinilla reaccionó con cariñoso mensaje a su debut en Fiebre de Canto

La modelo dejó en claro que, aunque la relación terminó, siguen llevándose bien: “Orgullosa y con todo, Pini”, declaró.

Este domingo, Paula Henríquez se refirió al debut de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto con un cariñoso mensaje.

A través de redes sociales, la modelo elogió a Pinilla y dejó claro que, a pesar de terminar su relación amorosa, sigue llevándose bien.





¿Qué dijo Paula Henríquez?

A través de la cuenta de Instagram de Chilevisión, Paula expuso: “Emocionaste, cariño”.

En esa misma línea, agregó: “A veces los nervios juegan en contra, pero aun así la cantaste tan lindo como siempre ¡A seguir mejorando, Mau!”.

“Orgullosa y con todo Pini”, concluyó la modelo.

Paula y Mauricio confirmaron su relación amorosa a fines de junio de este año; sin embargo, previo a su debut en Fiebre de Canto, Pinilla reveló que el vínculo terminó.

Asimismo, Henríquez expuso que siguen siendo amigos y mantienen el cariño, puesto que la ruptura se dio por metas de vida que hacían incompatible una relación amorosa.

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