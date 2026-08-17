“A veces los nervios…”: Expareja de Mauricio Pinilla reaccionó con cariñoso mensaje a su debut en Fiebre de Canto
La modelo dejó en claro que, aunque la relación terminó, siguen llevándose bien: “Orgullosa y con todo, Pini”, declaró.
Este domingo, Paula Henríquez se refirió al debut de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto con un cariñoso mensaje.
A través de redes sociales, la modelo elogió a Pinilla y dejó claro que, a pesar de terminar su relación amorosa, sigue llevándose bien.
¿Qué dijo Paula Henríquez?
A través de la cuenta de Instagram de Chilevisión, Paula expuso: “Emocionaste, cariño”.
En esa misma línea, agregó: “A veces los nervios juegan en contra, pero aun así la cantaste tan lindo como siempre ¡A seguir mejorando, Mau!”.
“Orgullosa y con todo Pini”, concluyó la modelo.
Paula y Mauricio confirmaron su relación amorosa a fines de junio de este año; sin embargo, previo a su debut en Fiebre de Canto, Pinilla reveló que el vínculo terminó.
Asimismo, Henríquez expuso que siguen siendo amigos y mantienen el cariño, puesto que la ruptura se dio por metas de vida que hacían incompatible una relación amorosa.