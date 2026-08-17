“Probabilidad de generar riesgos en las personas”: Emiten cinco alertas por lluvias en el norte de Chile

Dirección Meteorológica sigue de cerca el escenario de precipitaciones pronosticado para las próximas horas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo.

Bajo constante monitoreo se encuentra la situación de precipitaciones que afectarán las zona norte del país, de acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile.

El Sistema de Alerta Meteorológica emitió un total de cinco alertas por lluvias de “moderadas a fuertes” en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. A lo anterior, se sumó la situación de un sistema frontal en Isla de Pascua.

Alertas meteorológicas por lluvias

Región de Arica y Parinacota

Causa: Vaguada en altura

Vaguada en altura Zonas afectadas y montos estimados de precipitaciones : Litoral (entre 5 y 10mm); Cordillera (entre 15 y 15mm)

: Litoral (entre 5 y 10mm); Cordillera (entre 15 y 15mm) Duración: Entre lunes 17 y martes 18 de agosto

Región de Tarapacá

Causa: Vaguada en altura

Vaguada en altura Zonas afectadas y montos estimados de precipitaciones : Litoral (entre 5 y 10mm); Cordillera (entre 15 y 15mm)

: Litoral (entre 5 y 10mm); Cordillera (entre 15 y 15mm) Duración: Entre lunes 17 y martes 18 de agosto





Región de Antofagasta

Causa: Baja segregada

Baja segregada Zonas afectadas y montos estimados de precipitaciones : Litoral (entre 5 y 15mm); Cordillera costa (entre 5 y 15mm)

: Litoral (entre 5 y 15mm); Cordillera costa (entre 5 y 15mm) Duración: Entre lunes 17 y miércoles 19 de agosto

Región de Coquimbo

Causa: Baja segregada

Baja segregada Zonas afectadas y montos estimados de precipitaciones : Litoral (entre 15 y 25mm); Cordillera costa (entre 20 y 30mm); Precordillera y valles precordilleranos (entre 25 y 35mm)

: Litoral (entre 15 y 25mm); Cordillera costa (entre 20 y 30mm); Precordillera y valles precordilleranos (entre 25 y 35mm) Duración: Entre domingo 16 y lunes 17 de agosto

Región de Valparaíso (solo Isla de Pascua)

Causa: Sistema frontal

Sistema frontal Zonas afectadas y montos estimados de precipitaciones : Isla de Pascua (entre 25 y 35mm)

: Isla de Pascua (entre 25 y 35mm) Duración: Entre la mañana y la tarde del lunes 17 de agosto

¿Qué significa la alerta de la Dirección Meteorológica?

Según detallan la Dirección Meteorológica de Chile en su sitio web, una alerta pronostica fenómenos “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas“.

Por lo anterior, el organismo hace un llamado a “mantenerse informado de la evolución” de los fenómenos, así como “seguir instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios”.