Subsidio al dividendo: quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir
Este beneficio busca apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.
El subsidio al Crédito Hipotecario o dividendo es un beneficio que aporta el Estado a través de una rebaja a la tasa de interés del crédito hipotecario.
Este beneficio busca apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.
De hecho, el subsidio permite rebajar la tasa entre un 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF), junto con reducir a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio al Crédito Hipotecario?
- Personas naturales.
- Para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.
- Para promesas de compraventa celebradas a partir del 1 de enero de 2025. No aplica para aquellas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni para repactaciones de créditos hipotecarios.
¿Cómo se accede al subsidio al Crédito Hipotecario?
- Encuentra una vivienda que cumpla con los requisitos para acceder al subsidio.
- Seleccionada la vivienda de tu interés, acércate a una de las entidades financieras adscritas.
- Una vez aprobado el crédito hipotecario, el subsidio se otorga automáticamente.
- No es necesario hacer otras gestiones porque el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio.
Además, se puede optar a este beneficio hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles.