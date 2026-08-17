Este beneficio busca apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.

El subsidio al Crédito Hipotecario o dividendo es un beneficio que aporta el Estado a través de una rebaja a la tasa de interés del crédito hipotecario.

Este beneficio busca apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.

De hecho, el subsidio permite rebajar la tasa entre un 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF), junto con reducir a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.





¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio al Crédito Hipotecario?

Personas naturales.

Para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

Para promesas de compraventa celebradas a partir del 1 de enero de 2025. No aplica para aquellas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni para repactaciones de créditos hipotecarios.

¿Cómo se accede al subsidio al Crédito Hipotecario?

Encuentra una vivienda que cumpla con los requisitos para acceder al subsidio.

Seleccionada la vivienda de tu interés, acércate a una de las entidades financieras adscritas.

Una vez aprobado el crédito hipotecario, el subsidio se otorga automáticamente.

No es necesario hacer otras gestiones porque el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio.

Además, se puede optar a este beneficio hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles.

¿En qué instituciones financieras se puede acceder a este beneficio?