“Estuve con ella…”: Fernando y Nicolás Solabarrieta reaccionan a detención de Ivette Vergara por conducción temeraria

El periodista y esposo de Vergara, llegó a la comisaría donde quedó detenida y Nicolás, su hijo en común, habló desde el extranjero.

Este domingo, Ivette Vergara fue detenida por Carabineros tras manejar a exceso de velocidad en la Costanera Norte, sector de Lo Curro en la comuna de Vitacura.

Al respecto, la presentadora de televisión pasó la noche en la comisaría, mientras que su audiencia de formalización será este martes.





¿Qué dijeron Fernando y Nicolás Solabarrieta?

Hasta la comisaría llegó su esposo, Fernando Solabarrieta, quien señaló a LUN: “Estuve con ella, quedó detenida. Eso determinó el fiscal y eso se debe acatar”.

Por su parte, el hijo en común que tienen ambos, Nicolás, declaró desde el extranjero: “No estoy muy al tanto de la noticia, me acabo de enterar”.

Ivette manejaba a 160 km/hr y el máximo permitido en ese lugar es de 100 km/hr, por lo que fue detenida por conducción temeraria.

Finalmente, es importante destacar que personal de Carabineros realizó el alcohotest, el que resultó negativo.