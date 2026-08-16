Detienen a Ivette Vergara por conducir a exceso de velocidad por la Costanera Norte
La periodista fue fiscalizada por Carabineros durante la tarde de este domingo por conducción temeraria y se le realizó un alcohotest.
Ivette Vergara fue detenida durante la tarde de este domingo por conducir a exceso de velocidad por la Costanera Norte, alcanzando aproximadamente los 160 kilómetros por hora.
Durante una fiscalización desarrollada por Carabineros en el sector de Lo Curro en Vitacura, los efectivos detectaron a la conductora y le indicaron que se detuviera para realizarle un alcohotest, el que resultó negativo.
Posteriormente, Vergara fue trasladada hasta la 37° Comisaría de Carabineros, mientras se tomaba contacto con el Ministerio Público.
La periodista permanece en el lugar y enfrentará a la justicia este lunes, cuando pase a su audiencia de control de detención y, posteriormente, a la formalización por el delito de conducción temeraria.
Hasta el momento se desconoce si Vergara se trasladaba con más personas. Sin embargo, de acuerdo a información entregada por Carabineros, la comunicadora argumentó que debía asistir a una actividad.