Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuación del sector Puerto Príncipe en la comuna de El Monte

Todo esto se ubica en la Región Metropolitana, donde se emitió una alerta SAE para llevar a cabo la evacuación.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector Puerto Príncipe en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana.

Todo esto, tras el desborde del río Mapocho por las intensas lluvias en las últimas horas, lo que generó que la entidad activara el Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE).





Senapred ordena evacuación en El Monte

Según detalló Senapred en su cuenta de X, la evacuación es en el campamento Pedro de Valdivia e hicieron un llamado a mantener la calma.

Además, precisaron la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y agregaron: “Recuerda a tu mascota y sus necesidades”.

Desde Senapred detallaron que este sistema frontal ha afectado principalmente a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo.

Se espera que las lluvias cesen durante la noche con posibilidad de tormenta eléctrica.

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