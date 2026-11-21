El Ministerio Pública acusa al hombre de 39 años de haber manejado en estado de ebriedad tras salir de un restaurante. El hecho habría ocurrido el mismo día en que su hija Isidora murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de formalización de Jorge Constanzo Chávez por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad, el mismo día en que su hija Isidora murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

La audiencia se realizará el 28 de diciembre . El Ministerio Público sostiene que Constanzo condujo en estado de ebriedad el 17 de mayo, cuando transitó por la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, a unas siete cuadras del departamento donde residía.

Durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la boleta del restaurante donde Constanzo almorzó con su pareja y su hija. El fiscal Ezio Braghetto detalló qué registraba el documento y cómo lo incorporaron a la investigación.

“Esa boleta considera el consumo de cuatro copas de pisco sour y también de una copa de vino en cuanto al alcohol. Y tenemos certeza de la conducción camino al restaurante y de vuelta del restaurante, lo que, asociado también al resultado de la alcoholemia a las 9 de la noche, nos permite afirmar que el imputado condujo en estado de ebriedad al momento en que volvió a su domicilio”, señaló, detalló el fiscal Ezio Braghetto.





Jorge Constanzo sigue en prisión preventiva

En la investigación por la muerte de Isidora, la Fiscalía sostiene que Constanzo debía estar al cuidado de la niña. Según los testimonios recabados, el imputado habría consumido alcohol durante el almuerzo y, tras regresar al departamento, habría dormido “una siesta extensa”.

El fiscal Jorge Reyes sostuvo en mayo que, en esas circunstancias, el hombre habría desatendido el cuidado de su hija, conducta que, según la Fiscalía, estaría vinculada con la muerte de la niña.

Actualmente, el imputado permanece en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Casablanca.

Si bien el Juzgado de Garantía había sustituido esta medida por arresto domiciliario nocturno, al estimar que los hechos podrían constituir un cuasidelito de homicidio, la Corte de Apelaciones revocó dicha resolución y mantuvo la prisión preventiva, considerando que los antecedentes darían cuenta de un homicidio por omisión.