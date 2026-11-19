La madre de la pequeña de dos años que murió tras caer de un edificio mientras estaba al cuidado de su padre calificó la rebaja de medida de cautelar como un situación “tremendamente frustrante”.

Gloria Ortiz, madre de Isidora, la pequeña de dos años que murió en mayo pasado tras caer de un piso 11 en Las Condes, se refirió al cambio de medida cautelar de Jorge Constanzo, padre de la menor.

El tribunal resolvió este jueves revocar la prisión preventiva de Constanzo, tras considerar que los hechos no constituirían un homicidio por omisión, sino un cuasidelito de homicidio.

En su reemplazo, decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución, por lo que la decisión deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones.

En conversación con Contigo en Directo a las afueras del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ortiz confesó que “para mí como mamá es volver al principio de este juicio y obviamente es tremendamente frustrante”.





Vuelco judicial en caso Isidora

“A medida que la magistrada iba hablando, pensamos que se iba a mantener la medida cautelar que tenía hasta el día de hoy. Y da un vuelco finalmente, indicando que se revocaba la prisión preventiva y por eso vamos a ir a la corte“, relató la madre.

Pese a lo compleja de la situación, Ortiz aseguró que “nosotros no vamos a decaer como familia, ni yo como su mamá, para defender la vida que ella tuvo y que sí se pudo haber evitado tomando las medidas de seguridad correspondientes”.

De igual manera, señaló que como parte querellante -a diferencia de la defensa- tienen antecedentes nuevos. “Se espera que se realice la querella por manejo en estado de ebriedad. Existen los antecedentes que la alcoholemia y también las imágenes donde él sale manejando”, detalló.

Finalmente, manifestó que “hay que mantener la calma en este momento, a pesar de mi dolor como mamá”.