El hermano del joven, Andy Mella, relató a Contigo en Directo un incidente que llegó a los golpes entre el entorno del imputado Jesús Inostroza y vecinos de Queule que se estaban manifestando por Mateo.

El hermano de Mateo Mella entregó nuevos detalles sobre el complejo escenario que han enfrentado como familia tras la muerte de Mateo, el joven de 15 años que fue baleado tras el atropello de un perro en Queule.

Según acusó Andy Mella en conversación con Contigo en Directo, el entorno del imputado, Jesús Inostroza, ha hostigado de manera intensa a su familia durante los últimos días.

“Hemos sufrido amenazas, no solamente nosotros, también la gente que está con nosotros apoyándonos“, detalló Mella tras el funeral de su hermano.





Golpes y amenazas de muerte

Según detalló el hermano, han sido amedrentados “con arma blanca, por Whatsapp específicamente y amenazas de muerte, también anoche hubo una pelea cerca”.

Acorde a lo que explicó Mella, el incidente, que llegó a los golpes, se habría generado entre la familia del imputado y vecinos del sector, que se habrían estado manifestando para exigir justicia por Mateo.

De igual manera, Mella detalló que el entorno del imputado ya había tenido conflictos previos con vecinos de la zona, quienes vivían muy cerca de la familia de Mateo

“Afortunadamente estamos teniendo respaldo de Carabineros y con eso nos sentimos un poco más seguros“, agradeció.