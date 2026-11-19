En una publicación en Instagram, el comunicador expresó el apoyo a su hija ante el desafío que está por asumir. “Me vas a hacer falta un montón”, afirmó.

Eloísa, hija mayor de Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga, tomó una importante decisión para su futuro. En una publicación, su padre expresó su apoyo ante el desafío que está por asumir.

“Me vas a hacer falta un montón. Te amo. Queda menos de un mes y ya te extraño ”, escribió el locutor radial en un posteo de Instagram.

Valenzuela también le transmitió su confianza en cómo enfrentará esta experiencia. “Sé que vas a regresar más resuelta, más madura y más clara. Eres capaz de todo, genia”, agregó.





La decisión de la hija mayor de Daniel Valenzuela

En conversación con Mamás Bellas, el animador reveló que la joven de 18 años dejará Chile en las próximas semanas.

“La Elo se va a Estados Unidos ahora en diciembre, antes de Navidad y antes de Año Nuevo”, contó Daniel.

El locutor precisó que Eloísa viajará sola y permanecerá cerca de tres meses en ese país para participar en un programa de trabajo temporal. “ Va a hacer un Working Holiday, ella se va solita. Antes se había ido la Alo y ahora se va la Elo”, señaló.

Con esa última frase, Valenzuela aludió a Alondra, su hija menor, quien en 2025 viajó a Vancouver, Canadá, para realizar un intercambio escolar. Allí pasó cerca de seis meses, durante los cuales pudo perfeccionar su inglés y seguir desarrollándose en la actuación.