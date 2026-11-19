A través de redes sociales, el sitio de memoria ubicado en el centro de Santiago compartió fotografías y videos del estado en que quedó su principal acceso.

Londres 38 denunció a través de sus redes sociales la vandalización del acceso principal al sitio de memoria, ubicado en el centro de Santiago.

La organización acompañó el comunicado con fotografías y videos de su puerta de entrada.

“Denunciamos la vulneración de la puerta principal de Londres 38 durante horas de la noche que dejó daños leves en el acceso al sitio de memoria, el cual se encontraba con nuestro cuidador en su interior, quien reportó el hecho“, detallaron en la publicación.

Asimismo, indicaron que “estamos denunciando este agravio ante organismos investigadores correspondientes mientras en paralelo seguimos la discusión presupuestaria, movilizados por la protección de los sitios de memoria”.





Discusión presupuestaria de Londres 38 y sitios de memoria

Tras el golpe de Estado de 1973, el inmueble fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Durante el primer año de la dictadura, el recinto fue conocido como “Cuartel Yucatán”.

La casona fue declarada Monumento Histórico en 2005. El sitio recuerda a las personas que estuvieron detenidas allí y preserva la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el recinto.

En los últimos días, Londres 38 levantó una denuncia por el “desfinanciamiento impulsado tanto por el Ejecutivo como por la aprobación de las indicaciones ante la Comisión Mixta de Presupuestos”.

La organización denunció que “mediante sucesivos recortes administrativos y la aprobación de indicaciones regresivas, se ha reducido en un 78,60% (más de $1.879 millones) el presupuesto total destinado a los sitios de memoria para el año 2027 y el 100% del financiamiento para el Museo de la Memoria”.

“La situación, calificada por las organizaciones como un golpe sin precedentes a la política pública de memoria, derechos humanos, reparación simbólica y garantías de no repetición, deja a 16 de los 19 sitios financiados por la Partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin recursos para su operación“, indicaron.

Asimismo, acusaron la reducción “a mil pesos” del presupuesto de instituciones como el Museo de la Memoria, Londres 38 y el sitio de memoria del Estado Nacional.