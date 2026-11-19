El vicepresidente Claudio Alvarado calificó el episodio como “una situación lamentable”. En las últimas horas, los parlamentarios involucrados han entregado su versión.

El gobierno reaccionó este jueves a la polémica por la presunta falsificación de firma en el Senado, luego de que se retiraran los permisos constitucionales de dos parlamentarios que acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, calificó el episodio como “una situación lamentable”.

“Tratar de alterar los quórums del Senado de la República a través de documentos que no son fidedignos, yo creo que es de la máxima gravedad ”, sostuvo Alvarado, quien ejerce como vicepresidente de la República durante el viaje del mandatario.

“Si de pronto estos permisos que han sido utilizados por la Sala son desconocidos de manera unilateral por personas específicas y con documentos que no se ajustan a la realidad, yo creo que es altamente cuestionable, éticamente reprochable , y si hay alguna falta o alguna consideración mayor en este acto, serán otras las instancias que tienen que decidir”, agregó.

“Las diferencias políticas son legítimas, pero siempre tienen que manifestarse dentro de las reglas del juego y no tratando de alterarlas mañosamente”, afirmó.





Sigue la polémica por firmas en el Senado

La polémica se originó el martes, cuando el senador Juan Luis Castro (PS), jefe de bancada del Socialismo Democrático, gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

El retiro podía elevar el número de votos necesarios para aprobar algunas partidas del Presupuesto 2027. Los permisos fueron reingresados y volvieron a regir el miércoles.

Desde Asia, Órdenes relató este jueves que se enteró durante la gira de que se había retirado el permiso que la Sala había aprobado. “En ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso” , afirmó.

Espinoza, por su parte, descartó que su firma hubiera sido falsificada y atribuyó lo ocurrido a una “desprolijidad administrativa”.





La Mesa del Senado informó que la Secretaría recibió la documentación con las firmas respectivas y precisó que ese trámite administrativo no verifica quién autorizó su presentación ni en qué circunstancias se firmaron los documentos.

Órdenes aseguró que desconoce “el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción” y pidió que el episodio se esclarezca a la brevedad.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió el miércoles una investigación de oficio para esclarecer cómo se elaboró y presentó la documentación, y determinar si la firma de Órdenes fue utilizada sin su autorización.