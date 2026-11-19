Se trata de un hombre de 57 años quien pasará a control de detención este jueves. Según informó Fiscalía, tendría un “consumo problemático de drogas”.

Un hombre de 57 años fue detenido por Carabineros luego de que su madre, de 84 años, fuera encontrada sin vida al interior de su domicilio en el sector de la avenida Balmaceda en San Bernardo.

El hecho se conoció cuando la noche del miércoles Carabineros llegó a la vivienda y encontró el cadáver de la mujer, quien habría sido atacada por su hijo con un arma blanca.

Tras el hallazgo, concurrieron al lugar persona del OS9 y Labocar de Carabineros. El personal policial efectuó el arresto del sujeto, quien luego de esto confesó el crimen.





Según informó la Fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, el sujeto “presenta un consumo problemático de drogas”.

De igual manera, la autoridad señaló que el control de detención se llevará a cabo este jueves en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de parricidio consumado.

Desde el Ministerio Público informaron que solicitarán la ampliación de la detención por encontrarse pendientes diligencias investigativas.