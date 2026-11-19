La artista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que confiesa que su presentación en los Latin Grammy fue una de las peores de su vida y que, después de ese episodio, decidió acudir al médico para revisar el estado de sus cuerdas vocales.

Mon Laferte confesó que atraviesa un complejo momento tras su presentación en los Latin Grammy, una que ella misma calificó como “una de las peores que he tenido en mi vida”.

La cantante chilena presentó su single Femme Fatale el pasado 12 de noviembre en la ceremonia de los premios el Las Vegas, Estados Unidos, y a penas se bajó del escenario reveló que no le gustó cómo cantó.

Una semana después del show, la artista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reconoce que lleva “varios meses con dificultades para cantar” y, tras su presentación en los galardones, decidió acudir al médico y obtuvo un inesperado diagnóstico.





Dificultades para cantar

“Sí, canté de la mierda y nadie podrá convencerme de lo contrario”, comienza diciendo en el video la cantante, y confiesa que aún no se ha atrevido a ver el registro de la presentación.

También relató que a penas terminó su presentación se retiró de la ceremonia. “No quería ver a nadie ni que me dijeran cantaste increíble, nadie lo notó. Yo solo quería meter la cabeza bajo la tierra como las avestruces”, explicó.

Detalló que se fue directo a una tienda de manualidades y luego a tejer y pintar en su pieza de hotel. Días después, decidió aceptar una realidad que llevaba tiempo evitando: estaba teniendo dificultades para cantar y decidió acudir al médico.

“Ya llevo varios meses con dificultades para cantar. No quería aceptarlo porque tenía miedo de que al reconocer que me estaba costando se volviera cierto”, afirmó, y explicó que en sus 29 años nunca se había cuidado ni preocupado realmente por su voz.

“No sé si eso explica lo que me pasa”

Tras acudir a un especialista, este examinó sus cuerdas vocales y descubrió que para su sorpresa, sus cuerdas vocales están en perfecto estado. Sin embargo, si fue diagnosticada con sinusitis crónica y problemas de adenoides.

“No sé si eso explica lo que me está pasando, pero por lo menos ahora sé que mis cuerdas están sanas”, celebró la artista, quien se tomó un momento para agradecer a su equipo por todo el trabajo previo a la presentación en los Grammy.

“En fin, mis cuerdas vocales están bien, mi ego sigue en rehabilitación, el jueves tengo un concierto, así que seguiremos cantando porque así es la vida de una femme fatale. Welcome, el show debe continuar”, cerró.