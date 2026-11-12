Latin Grammy 2026: quiénes son los chilenos nominados y por qué premios compiten

Mon Laferte lidera la representación nacional con seis nominaciones, mientras Francisca Valenzuela, Los Tres y músicos vinculados a una producción audiovisual también figuran entre los candidatos.

Este jueves 12 de noviembre se celebran los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Estados Unidos, con una importante presencia de artistas y músicos chilenos entre los nominados.

Mon Laferte, Francisca Valenzuela y Los Tres encabezan la representación nacional, a la que se suman compositores vinculados a la banda sonora de La casa de los espíritus.





Mon Laferte lidera con seis nominaciones

La cantante chilena es una de las artistas con más postulaciones de esta edición, con seis candidaturas vinculadas principalmente a su álbum Femme Fatale.

Sus nominaciones son:

Grabación del Año: “Femme Fatale”.

“Femme Fatale”. Álbum del Año: Femme Fatale.

Femme Fatale. Canción del Año: “Femme Fatale”.

“Femme Fatale”. Mejor Canción Pop: “Melancolía”.

“Melancolía”. Mejor Canción Alternativa: “1:30”.

“1:30”. Mejor Álbum Cantautor: Femme Fatale.

La intérprete buscará ampliar su historial de premios y conseguir un nuevo reconocimiento en una ceremonia donde también compiten figuras como Rosalía, Karol G y Jorge Drexler.

Francisca Valenzuela y Los Tres también compiten

Francisca Valenzuela está nominada a Mejor Canción Alternativa por “BUGAMBILIA”, tema compuesto junto al músico chileno Francisco Victoria.

En esa misma categoría competirá con Mon Laferte, quien está postulada por “1:30”, por lo que habrá dos candidaturas con presencia chilena disputando el mismo reconocimiento.

Por su parte, Los Tres buscarán quedarse con el premio a Mejor Video Musical Versión Corta gracias a “INRI”, videoclip dirigido por Pato Escala y NJ López.

La presencia de Víctor Jara en otra categoría

La representación chilena también se extiende a la categoría de Mejor Música para Medios Visuales, donde está nominada la banda sonora de La casa de los espíritus , producción de Prime Video.

Entre los músicos y compositores vinculados al proyecto aparecen Manuel García, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla y Juan Pablo Villanueva, además de la inclusión de música de Víctor Jara.

Una jornada que podría ser histórica para Chile

Según el análisis de Diego Rojas, conductor de Espectacular de CHV Noticias, la diversidad de las nominaciones refleja la presencia de músicos nacionales en categorías que abarcan pop, música alternativa, cantautoría y producciones audiovisuales.

El periodista también destaca que las seis candidaturas de Mon Laferte, tres de ellas en categorías generales, abren la posibilidad de una jornada especialmente significativa para la música chilena.

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2026 comenzará a las 22:00 horas de Chile y podrá seguirse a través de TNT y HBO Max, mientras que la cobertura de la alfombra roja está programada desde las 21:00 horas.