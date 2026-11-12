“Esto me da más fuerza”: Mauricio Flores reapareció en TV con potente reflexión tras la detención de su hijo Danko

Danko Flores se encuentra en prisión preventiva y fue formalizado por el delito de tráfico de drogas, tras una fiscalización donde se le encontraron 18 paquetes de cocaína en Quillagua.

Este jueves, Mauricio Flores volvió a retomar su actividad laboral en televisión y lanzó una potente reflexión tras la detención de su hijo, Danko.

Este último fue detenido el pasado 27 de octubre durante una fiscalización en Quillagua, región de Tarapacá, donde se le encontraron 18 paquetes de cocaína, por lo que fue formalizado por tráfico de drogas y puesto en prisión preventiva.





¿Qué dijo Mauricio Flores?

Al respecto, en el último capítulo de “Todo Va a Estar Bien”, Mauricio señaló: “Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me ha tocado vivir junto a mi familia”.

En esa misma línea, agregó: “Dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, como que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa”.

“Estoy feliz, esto me da más fuerza, espero que las cosas, como dice el programa, todo va a estar bien”, indicó Mauricio.

El humorista también mencionó que “hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares, lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena”.

Flores volvió a recalcar que su rol como padre es acompañar a Danko y estar presente, “pero hay que asumir, todo está en curso, debe seguir como debe ser”.

El humorista explicó que no quiso restarse de la Teletón, a pesar del complejo momento familiar que atraviesa porque “era un compromiso que tengo hace muchos años, porque tengo una sobrina en un centro de rehabilitación”.

“Sé la gran labor que hacen los profesionales que trabajan ahí y que se necesitan los recursos”, concluyó.